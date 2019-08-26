Иран направил эсминец в Аденский залив
15:00 26.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Иран направил эсминец в Аденский залив для защиты своих судов. Об этом заявил замкомандующего армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри.
По его словам, эсминец идёт в сопровождении вертолётоносца и логистического судна.
В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на представителя иранского правительства информирует, что Тегеран продал нефть с задержанного в Гибралтаре танкера Grace 1. По его словам, новый владелец будет решать, как распорядиться грузом.
4 июля власти Гибралтара задержали судно, следовавшее под флагом Панамы, по подозрению в транспортировке иранской нефти в Сирию в обход санкций. 15 августа танкер был освобождён и покинул территорию, взяв курс на один из средиземноморских портов. Говорит Москва
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