Иран направил эсминец в Аденский залив

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Иран направил эсминец в Аденский залив для защиты своих судов. Об этом заявил замкомандующего армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри.

По его словам, эсминец идёт в сопровождении вертолётоносца и логистического судна.



В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на представителя иранского правительства информирует, что Тегеран продал нефть с задержанного в Гибралтаре танкера Grace 1. По его словам, новый владелец будет решать, как распорядиться грузом.



4 июля власти Гибралтара задержали судно, следовавшее под флагом Панамы, по подозрению в транспортировке иранской нефти в Сирию в обход санкций. 15 августа танкер был освобождён и покинул территорию, взяв курс на один из средиземноморских портов. Говорит Москва

