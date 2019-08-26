Продолжительность жизни у мужчин в РФ почти на 9 лет меньше, чем у женщин - Скворцова
15:32 26.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Продолжительность жизни у мужчин в России почти на 9 лет меньше, чем у женщин. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Мужчины в нашей стране в среднем живут 68,5 лет, женщины – 78,5. По данным Росстата, сейчас на одну тысячу мужчин приходится тысяча сто пятьдесят четыре женщины. Эхо Москвы
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