Продолжительность жизни у мужчин в РФ почти на 9 лет меньше, чем у женщин - Скворцова

15:32 Источник: Эхо Москвы

Продолжительность жизни у мужчин в России почти на 9 лет меньше, чем у женщин. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Мужчины в нашей стране в среднем живут 68,5 лет, женщины – 78,5. По данным Росстата, сейчас на одну тысячу мужчин приходится тысяча сто пятьдесят четыре женщины. Эхо Москвы