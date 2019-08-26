Опасный предмет обнаружен в больнице Петербурга, люди эвакуированы
16:00 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Опасный предмет в понедельник днем обнаружен в здании клиники имени Петра Великого при Северо-Западном государственном медицинском университете имени Мечникова на Пискаревском проспекте в Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в отделе по связям с общественностью университета им. Мечникова.
"Обнаружен опасный предмет. На месте работают правоохранительные органы. Люди эвакуированы", - сказал собеседник агентства.
Источник в экстренных службах ранее сообщал ТАСС о проверке в здании клиники после поступления сообщений об угрозе.
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