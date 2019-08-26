Лидеры G7 получили от Макрона в подарок часы из переработанного пластика

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Макрон подарил лидерам G7 часы из переработанного пластика. Их изготовили мастера из баскского сообщества, передаёт французский канал BFM TV.

Подарок из рук президента Эммануэля Макрона получили не только лидеры стран «Большой семёрки», но и представители международных организаций, приглашённые на сессию саммита по климату.



Наручные часы изготовлены из выловленного в океане пластикового мусора. Говорит Москва

