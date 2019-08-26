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НОВОСТИ

В Кремле известно о массовом увольнении хирургов в Нижнем Тагиле - Песков

16:32 26.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле знают о массовом увольнении хирургов в Нижнем Тагиле. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, на произошедшее должны реагировать региональные власти, а также Минздрав.

Ранее нижнетагильское издание «Все новости» сообщило о массовом увольнении врачей-хирургов центральной городской больницы № 1. Медики были недовольны низкими зарплатами и высокой нагрузкой.

Министерство здравоохранения Свердловской области направило в больницу комиссию.  Говорит Москва

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