В Кремле известно о массовом увольнении хирургов в Нижнем Тагиле - Песков

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле знают о массовом увольнении хирургов в Нижнем Тагиле. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, на произошедшее должны реагировать региональные власти, а также Минздрав.



Ранее нижнетагильское издание «Все новости» сообщило о массовом увольнении врачей-хирургов центральной городской больницы № 1. Медики были недовольны низкими зарплатами и высокой нагрузкой.



Министерство здравоохранения Свердловской области направило в больницу комиссию. Говорит Москва

