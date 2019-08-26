Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи
17:00 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданка РФ погибла во время восхождения на известный японский вулкан Фудзи. Об этом в понедельник сообщило агентство Киодо.
Как отмечает агентство, на 29-летнюю россиянку Анну Дубровину, предположительно, упал камень или осколок горной породы. В настоящее время японские правоохранительные органы проверяют эту версию, обследуя горную тропу и ее окрестности.
В консульском отделе посольства РФ в Японии ТАСС сообщили, что на данный момент информации от японской полиции по поводу этого инцидента к ним не поступало.
Фудзи - действующий вулкан высотой 3776 метров и одно из самых популярных мест в Японии среди иностранных туристов. Ежегодно в сезон восхождения, который длится с июля по середину сентября, на Фудзи поднимаются десятки тысяч местных жителей и гостей из-за рубежа.
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