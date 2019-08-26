Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданка РФ погибла во время восхождения на известный японский вулкан Фудзи. Об этом в понедельник сообщило агентство Киодо.

Как отмечает агентство, на 29-летнюю россиянку Анну Дубровину, предположительно, упал камень или осколок горной породы. В настоящее время японские правоохранительные органы проверяют эту версию, обследуя горную тропу и ее окрестности.



В консульском отделе посольства РФ в Японии ТАСС сообщили, что на данный момент информации от японской полиции по поводу этого инцидента к ним не поступало.



Фудзи - действующий вулкан высотой 3776 метров и одно из самых популярных мест в Японии среди иностранных туристов. Ежегодно в сезон восхождения, который длится с июля по середину сентября, на Фудзи поднимаются десятки тысяч местных жителей и гостей из-за рубежа.

