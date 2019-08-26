В Колорадо мужчина спас сына от вцепившейся ему в голову пумы
17:12 26.08.2019 Источник: Газета.Ru
В американском штате Колорадо пума набросилась на 8-летнего ребенка, сообщает Associated Press.
Инцидент произошел, когда мальчик бежал к другу в соседний дом.
Пума набросилась на ребенка, повалила на землю и схватила зубами за голову. Это увидел брат мальчика и начал кричать, после чего отец детей выбежал на улицу и смог отогнать животное.
Соседка, видевшая происшествие, рассказала, что пума испугалась звуков, которые издавал мужчина.
Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Газета.Ru
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