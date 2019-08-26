Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
17:32 26.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии. Это временный руководитель республики Махмуд-Али Калиматов, депутат Назрани Урусхан Евлоев и специалист «Вымпелкома» Магомед Зурабов. Об этом говорится на сайте местного парламента.
В июне пост главы Ингушетии покинул Юнус-Бек Евкуров. Новый руководитель будет выбран в единый день голосования 8-го сентября. Эхо Москвы
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