0
0
114
НОВОСТИ

Каждая 5-я женщина и каждый 10-й мужчина в местах лишения свободы заражены ВИЧ - замглавы ФСИН

18:00 26.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Каждый 10-й мужчина в местах лишения свободы заражён ВИЧ. Об этом в эфире «Говорит Москва» объявил замглавы Службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

«На сегодняшний день в тюрьмах, колониях каждый 10-й мужчина заражён ВИЧ. Или болеет или заражён. И каждая 5-я женщина заражена. Женщин я теперь боюсь. Все они пришли не с Луны. Они пришли с воли. Такова на сегодня степень распространения СПИДА в местах лишения свободы».

При этом Максименко отметил, что за последний год смертность от ВИЧ среди заключённых снизилась на 34%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 26.08.2019
Итоговое заявление лидеров G7 содержит пункт про ситуацию на Украине - Киодо
0
66
17:32 26.08.2019
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
0
147
17:12 26.08.2019
В Колорадо мужчина спас сына от вцепившейся ему в голову пумы
0
162
17:00 26.08.2019
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи
0
171
16:32 26.08.2019
В Кремле известно о массовом увольнении хирургов в Нижнем Тагиле - Песков
0
214
16:12 26.08.2019
Лидеры G7 получили от Макрона в подарок часы из переработанного пластика
0
203
16:00 26.08.2019
Опасный предмет обнаружен в больнице Петербурга, люди эвакуированы
0
217
15:32 26.08.2019
Продолжительность жизни у мужчин в РФ почти на 9 лет меньше, чем у женщин - Скворцова
0
281
15:12 26.08.2019
Россияне назвали свои главные страхи - опрос
0
325
15:00 26.08.2019
Иран направил эсминец в Аденский залив
0
259

Возврат к списку