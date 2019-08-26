Каждая 5-я женщина и каждый 10-й мужчина в местах лишения свободы заражены ВИЧ - замглавы ФСИН

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Каждый 10-й мужчина в местах лишения свободы заражён ВИЧ. Об этом в эфире «Говорит Москва» объявил замглавы Службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

«На сегодняшний день в тюрьмах, колониях каждый 10-й мужчина заражён ВИЧ. Или болеет или заражён. И каждая 5-я женщина заражена. Женщин я теперь боюсь. Все они пришли не с Луны. Они пришли с воли. Такова на сегодня степень распространения СПИДА в местах лишения свободы».



При этом Максименко отметил, что за последний год смертность от ВИЧ среди заключённых снизилась на 34%.

