Итоговое заявление лидеров G7 содержит пункт про ситуацию на Украине - Киодо

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Согласованное лидерами G7 по итогам саммита во французском Биаррице заявление содержит пять пунктов. Об этом, как передает агентство Киодо, в понедельник японским журналистам сообщил представитель МИД Японии.

По данным японского агентства, эти пять пунктов включают ядерную проблему Ирану, ситуацию на Украине, в Гонконге, в Ливии и положение дел в торговле.



В отношении Гонконга лидеры стран Группы семи выразили обеспокоенность по поводу действий Китая - в частности, в связи с применением силы в отношении протестующих.



Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что лидеры стран Группы семи на саммите во французском Биаррице согласовали итоговое заявление на одной странице. Само совместное заявление на данный момент опубликовано не было.

