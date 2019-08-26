ФСИН намерена передать тюремную медицину в ведение Минздрава
19:20 26.08.2019 Источник: Интерфакс
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) может передать тюремную медицину в ведение министерства здравоохранения, заявил замдиректора службы Валерий Максименко.
"Хочу заявить официально. Я обращусь к директору службы, с тем, чтобы инициировать проработку вопроса о передаче тюремной медицины в ведение Министерства здравоохранения", - сказал Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, со следующей недели будут проводиться консультации по данному вопросу с участием Минздрава и Минюста РФ.
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