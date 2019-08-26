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В Москве горит Рождественский женский монастырь

20:00 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание произошло в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По имеющимся данным, загорелась кровля одного из храмов этого монастыря. Идет тушение пожара", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожару присвоен первый номер сложности из пяти возможных, в настоящее время на место пожара следуют около 15 расчетов. "Горит двухэтажное здание на территории монастыря, которое предназначено для проживания", - добавил собеседник.

В пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения ТАСС сообщили, что улица Рождественка перекрыта для тушения пожара.

Монастырь основан в 1386 году. Он имеет в своем составе несколько храмов и иных зданий, в том числе одноглавый каменный собор XVI века.

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