В Москве горит Рождественский женский монастырь
20:00 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возгорание произошло в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"По имеющимся данным, загорелась кровля одного из храмов этого монастыря. Идет тушение пожара", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожару присвоен первый номер сложности из пяти возможных, в настоящее время на место пожара следуют около 15 расчетов. "Горит двухэтажное здание на территории монастыря, которое предназначено для проживания", - добавил собеседник.
В пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения ТАСС сообщили, что улица Рождественка перекрыта для тушения пожара.
Монастырь основан в 1386 году. Он имеет в своем составе несколько храмов и иных зданий, в том числе одноглавый каменный собор XVI века.
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