Трамп считает Путина гордым человеком

20:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дональд Трамп назвал Владимира Путина гордым человеком. По словам американского лидера, президент России никогда не будет просить вернуть его страну в G8.

«Путин гордый человек, зачем ему просить?» — отметил Трамп в разговоре с журналистами по итогам встречи с индийским премьером на полях саммита «Большой семёрки».



Глава Белого дома сообщил, что он обсуждал вопрос возвращения России с другими политиками, но прогресса в этом вопросе пока нет.



Ранее газета The Guardian сообщала, что Трамп на саммите G7 поссорился с коллегами из-за предложения вернуть Россию в состав «Большой восьмёрки». Говорит Москва

