Россия в этом году сократит отставание от пятой экономики мира - Минэкономразвития
21:20 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минэкономразвития в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ предполагает, что по итогам 2019 года страна сократит отставание от пятой экономики мира в большей степени, чем это планировалось при определении целей нацпроектов. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
По итогам этого года отставание от пятой экономики мира по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС) составит 2,8% (в предыдущем прогнозе - 3,1%). В 2018 году этот показатель составил 3,3%.
В мае этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития России до 2024 года. В документе говорилось, что, согласно оценке МВФ, Россия занимает 6-е место по объему ВВП по ППС). В 2017 году отставание от Германии (которая занимает 5-е место) по данному показателю составило 4,4%. Согласно утвержденному плану, Россия должна войти в топ-5 экономик мира в 2023 году.
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