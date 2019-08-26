ЕКА планирует отказаться от доставки своих астронавтов на МКС на российских кораблях

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано, который прибыл на Международную космическую станцию (МКС) в июле этого года, может стать последним европейским представителем, полетевшим на станцию на российском корабле "Союз". Об этом сообщил в понедельник глава представительства ЕКА в РФ Рене Пишель, выступая на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

"К сожалению, запуск Луки Пармитано был последним на "Союзе" (российский пилотируемый корабль - прим. ТАСС). В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", - сказал он.



Пармитано отправился на МКС вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и астронавтом НАСА Эндрю Морганом с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-13" 20 июля 2019 года.



С 2011 года к Международной космической станции (МКС) из пилотируемых кораблей летают только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.

