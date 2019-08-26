0
0
105
НОВОСТИ

МЭР ухудшил прогноз по росту доходов граждан

22:40 26.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов граждан России. По расчётам ведомства, за год рост составит не 1%, как планировалось, а 0,1%.

Как заявил глава ведомства Максим Орешкин, в следующем году рост планируется на уровне 1,5%, далее прогноз не изменился: 2021 год - 2,2%, 2022 год - 2,3%, 2024 год - 2,4%.

Также в министерстве пересмотрели прогноз по уровню бедности: в текущем году он составит 12,5% против 12% в изначальном варианте. 

Как говорят эксперты, сейчас наблюдается второй бум потребительского кредитования. При этом система перешла в «плохое» равновесие: высокий темп потребительского кредитования поддерживает цены, вынуждая Банк России держать ставку на повышенном уровне. Это негативно влияет на ипотеку и корпоративное кредитование, а рост процентных платежей населения по кредитам вносит дополнительный отрицательный вклад в динамику реальных располагаемых доходов.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 26.08.2019
ЕКА планирует отказаться от доставки своих астронавтов на МКС на российских кораблях
0
166
21:20 26.08.2019
Россия в этом году сократит отставание от пятой экономики мира - Минэкономразвития
0
208
20:40 26.08.2019
Трамп считает Путина гордым человеком
0
242
20:00 26.08.2019
В Москве горит Рождественский женский монастырь
0
269
19:20 26.08.2019
ФСИН намерена передать тюремную медицину в ведение Минздрава
0
278
18:40 26.08.2019
Итоговое заявление лидеров G7 содержит пункт про ситуацию на Украине - Киодо
0
346
18:00 26.08.2019
Каждая 5-я женщина и каждый 10-й мужчина в местах лишения свободы заражены ВИЧ - замглавы ФСИН
0
336
17:32 26.08.2019
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
0
352
17:12 26.08.2019
В Колорадо мужчина спас сына от вцепившейся ему в голову пумы
0
358
17:00 26.08.2019
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи
0
349

Возврат к списку