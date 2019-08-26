МЭР ухудшил прогноз по росту доходов граждан
22:40 26.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов граждан России. По расчётам ведомства, за год рост составит не 1%, как планировалось, а 0,1%.
Как заявил глава ведомства Максим Орешкин, в следующем году рост планируется на уровне 1,5%, далее прогноз не изменился: 2021 год - 2,2%, 2022 год - 2,3%, 2024 год - 2,4%.
Также в министерстве пересмотрели прогноз по уровню бедности: в текущем году он составит 12,5% против 12% в изначальном варианте.
Как говорят эксперты, сейчас наблюдается второй бум потребительского кредитования. При этом система перешла в «плохое» равновесие: высокий темп потребительского кредитования поддерживает цены, вынуждая Банк России держать ставку на повышенном уровне. Это негативно влияет на ипотеку и корпоративное кредитование, а рост процентных платежей населения по кредитам вносит дополнительный отрицательный вклад в динамику реальных располагаемых доходов. Говорит Москва
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