По новой квоте 40 тыс украинцев могут трудоустроиться в Чехии - СМИ

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чешское правительство утвердило квоты привлечения иностранных работников на национальные предприятия всех видов собственности. Об этом в понедельник вечером сообщило Чешское радио.

Крупнейшие квоты определены для Украины. Республика сможет трудоустроить ежегодно 40 тысяч граждан этой страны. В текущем году разрешения на работу могли получить 19,6 тысячи украинцев.

Правительство также одобрило квоты по две тысячи рабочих мест для граждан Сербии и Черногории, по одной тысяче - для владельцев паспортов Монголии, Молдавии и Филиппин. На предприятиях республики сможет трудоустроиться 600 граждан Индии и 300 граждан Казахстана.

Кроме того, правительство выделило 1,1 млрд крон (примерно 40 млн евро) для оказания помощи Украине, Молдавии, Грузии, Боснии и Герцеговине, Замбии, Камбодже, Эфиопии и другим странам со слабой экономикой, пережившим стихийные бедствия или преодолевающим последствия вооруженных конфликтов.

Украина получит 20 млн крон (около 790 тысяч евро). Средства должны быть направлены на поддержку демократических процессов и реализацию экономических реформ в этой стране.