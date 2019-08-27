Истребители Су-35с, Су-30см и МиГ-29 устроят воздушные бои на МАКС-2019
07:40 27.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пилотажные группы Воздушно-космических сил (ВКС) примут участие в динамическом показе на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 новейшей авиационной техники на земле и в воздухе, где продемонстрируют действия в ходе ближнего маневренного воздушного боя. Об этом сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
В ведомстве отметили, что пилотажные группы "Соколы России" на истребителях Су-35с, "Русские Витязи" на Су-30см и "Стрижи" на МиГ-29 выполнят показ наступательных и оборонительных действий в ходе ближнего маневренного воздушного боя пара на пару, групповой пилотаж в составе звена, одиночный пилотаж на форсажном режиме работы двигателей. Кроме того, будут продемонстрированы такие фигуры, как "петля Нестерова", "горка с поворотом", "боевой разворот", "синхронные бочки", "колокол", "зеркало", "групповая бочка".
Полеты пройдут на высоте до 200 метров и в ограниченном пространстве, на больших скоростях 500-800 километров в час.
Также в ходе авиасалона будут представлены самолеты Ил-76мд-90а, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, дальний бомбардировщик Ту-22м3, бомбардировщик Су-34, модернизированный штурмовик Су-25см3, истребители Су-35с, Су-30см, МиГ-31бм, МиГ-29смт, учебно-боевой самолет Як-130, учебно-боевой вертолет Ми-28н, арктический транспортно- боевой вертолет Ми-8амтш-ва, ударный вертолет Ка-52, транспортно-десантный вертолет Ми-26т.
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