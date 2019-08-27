Сенатор США Рон Джонсон заявил, что ему отказали в российской визе

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенатор-республиканец Рон Джонсон (от штата Висконсин) утверждал в понедельник, что ему было отказано в получении въездной визе в Россию. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-службы американского законодателя.

"Сенатор США Рон Джонсон заявил сегодня [в понедельник], что правительство Российской Федерации отказало ему во въездной визе в Россию в составе двухпартийной делегации [американского] Конгресса. Сенатор Джонсон является председателем подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности комитета по иностранным делам Сената [Конгресса США]. Он планировал провести консультации с рядом российских должностных лиц, американских бизнесменов, организаций гражданского общества и др." - сообщили в пресс-службе сенатора, который подверг резкой критике соответствующее решение.

"Взаимодействуя с послом [США в Москве Джоном] Хантсманом я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями может помочь заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими двумя странами. К сожалению, российские должностные продолжают играть в дипломатические игры с моими искренним усилиями и отказали мне во въезде в Россию. Несмотря на это мелкое оскорбление, я буду продолжать выступать за решительный и жесткий ответ на агрессию России - и откровенный диалог, когда это представляется возможным", - утверждал Джонсон. Он не пояснил, когда планировал посетить России и не рассказал о составе делегации.

Как сообщили в пресс-службе сенатора, он инициировал и "поддерживал ряд законодательных актов, направленных на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию на Украине и преследование диссидентов". В частности, он выступает за введение санкций против Москвы в связи с произошедшим 25 ноября прошлого года инцидентом в Керченском проливе, а также строительством трубопровода "Северный поток - 2". Законодатель поддержал предложение о переименовании части улицы непосредственно перед территорией посольства России в Вашингтоне в честь Бориса Немцова.