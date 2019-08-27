Ситуация с пожарами в лесах Амазонии под контролем властей - Минобороны Бразилии

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бразильские власти контролируют ситуацию с распространением пожаров в лесах бразильской Амазонии. Об этом заявил в понедельник министр обороны Бразилии Фернанду Азеведу-и-Силва.

"Хотел бы сказать господам журналистам, [от которых] звучали громкие заявления о том, что ситуация [с пожарами в амазонских лесах] не контролируется [властями]. Это совсем не так. В прошлые годы случались пики пожаров, превышающие нынешние [по интенсивности]", - сказал он по окончании совещания в минобороны с участием главы государства. По словам министра, вооруженные силы оперативно включились в борьбу с распространением огня.

Азеведу-и-Силва уточнил, что в операции задействовано 15 воздушных судов и 150 единиц спецтехники амазонского военного округа, базирующегося в столице штата Рондония, Порту-Велью, на западе Амазонии. Вторая военная группировка - северного военного округа - борется с пожарами в восточной части региона из столицы штата Пара, Белена. Справиться с пожарами военным страны помогает также помощь из-за рубежа. Так, в частности, глава военного ведомства напомнил о том, что власти Чили направили в Бразилию четыре авиаборта и 30 специалистов, еще один самолет с командой пожарных направлен на подкрепление из Эквадора.