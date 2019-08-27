0
0
88
НОВОСТИ

Ситуация с пожарами в лесах Амазонии под контролем властей - Минобороны Бразилии

08:10 27.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бразильские власти контролируют ситуацию с распространением пожаров в лесах бразильской Амазонии. Об этом заявил в понедельник министр обороны Бразилии Фернанду Азеведу-и-Силва.

"Хотел бы сказать господам журналистам, [от которых] звучали громкие заявления о том, что ситуация [с пожарами в амазонских лесах] не контролируется [властями]. Это совсем не так. В прошлые годы случались пики пожаров, превышающие нынешние [по интенсивности]", - сказал он по окончании совещания в минобороны с участием главы государства. По словам министра, вооруженные силы оперативно включились в борьбу с распространением огня.

Азеведу-и-Силва уточнил, что в операции задействовано 15 воздушных судов и 150 единиц спецтехники амазонского военного округа, базирующегося в столице штата Рондония, Порту-Велью, на западе Амазонии. Вторая военная группировка - северного военного округа - борется с пожарами в восточной части региона из столицы штата Пара, Белена. Справиться с пожарами военным страны помогает также помощь из-за рубежа. Так, в частности, глава военного ведомства напомнил о том, что власти Чили направили в Бразилию четыре авиаборта и 30 специалистов, еще один самолет с командой пожарных направлен на подкрепление из Эквадора.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:50 27.08.2019
Стыковка "Союз МС-14" с роботом "Федором" и МКС прошла успешно - ЦУП
0
6
08:30 27.08.2019
Австралийского писателя задержанного в КНР обвинили в шпионаже - СМИ
0
49
07:50 27.08.2019
Сенатор США Рон Джонсон заявил, что ему отказали в российской визе
0
100
07:40 27.08.2019
Истребители Су-35с, Су-30см и МиГ-29 устроят воздушные бои на МАКС-2019
0
107
07:30 27.08.2019
По новой квоте 40 тыс украинцев могут трудоустроиться в Чехии - СМИ
0
111
22:40 26.08.2019
МЭР ухудшил прогноз по росту доходов граждан
0
523
22:00 26.08.2019
ЕКА планирует отказаться от доставки своих астронавтов на МКС на российских кораблях
0
540
21:20 26.08.2019
Россия в этом году сократит отставание от пятой экономики мира - Минэкономразвития
0
590
20:40 26.08.2019
Трамп считает Путина гордым человеком
0
604
20:00 26.08.2019
В Москве горит Рождественский женский монастырь
0
589

Возврат к списку