Австралийского писателя задержанного в КНР обвинили в шпионаже - СМИ

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанному в Китае гражданину Австралии, писателю Ян Хэнцзюню официально предъявлены обвинения в шпионаже. Об этом во вторник сообщил портал "9-Ньюс".

По словам адвоката Ян Хэнцзюня Роба Стари, защите пока не ясно, с чем именно связаны предъявленные обвинения. "Мы считаем, что это [обвинение] связано со шпионажем в пользу Австралии, но это не определено точно в обвинительном листе", - приводит слова адвоката портал.

Австралийско-китайский писатель Ян Хэнцзюнь - критик Китайской коммунистической партии, независимый ученый и блогер, ранее бывший сотрудником Министерства иностранных дел КНР. О его исчезновении стало известно 18 января, когда он, прибыв из США в Китай со своей семьей, перестал выходить на связь с друзьями и появляться в социальных сетях. 24 января представитель МИД КНР подтвердил информацию о задержании властями Китая гражданина Австралии Ян Хэнцзюня по подозрению в деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности Китая.



