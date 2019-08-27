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Австралийского писателя задержанного в КНР обвинили в шпионаже - СМИ

08:30 27.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанному в Китае гражданину Австралии, писателю Ян Хэнцзюню официально предъявлены обвинения в шпионаже. Об этом во вторник сообщил портал "9-Ньюс".

По словам адвоката Ян Хэнцзюня Роба Стари, защите пока не ясно, с чем именно связаны предъявленные обвинения. "Мы считаем, что это [обвинение] связано со шпионажем в пользу Австралии, но это не определено точно в обвинительном листе", - приводит слова адвоката портал.

Австралийско-китайский писатель Ян Хэнцзюнь - критик Китайской коммунистической партии, независимый ученый и блогер, ранее бывший сотрудником Министерства иностранных дел КНР. О его исчезновении стало известно 18 января, когда он, прибыв из США в Китай со своей семьей, перестал выходить на связь с друзьями и появляться в социальных сетях. 24 января представитель МИД КНР подтвердил информацию о задержании властями Китая гражданина Австралии Ян Хэнцзюня по подозрению в деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности Китая.


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