Стыковка "Союз МС-14" с роботом "Федором" и МКС прошла успешно - ЦУП
08:50 27.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" (Skybot F-850) на борту пристыковался во вторник в автоматическом режиме к агрегатному отсеку служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС), передает корр. ТАСС из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где ведется прямая трансляция стыковки.
"Есть касание, есть захват", - сказал комментатор ЦУПа. Стыковка состоялась на несколько минут раньше запланированного времени - в 06:08 мск. Изначально касание ожидалось в 06:12 мск. Эта попытка стыковки стала уже второй.
Первая планировалась на 08:31 мск 24 августа, однако она не состоялась, так как "Союз МС-14" не смог пристыковаться к малому исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ-2). В НАСА сообщали, что причаливание корабля тогда было прервано из-за проблем с усилителем системы "Курс" на борту станции.
По решению госкомиссии утром в понедельник была проведена перестыковка "Союза МС-13" от агрегатного отсека модуля "Звезда" к МИМ-2 в ручном режиме. На борту "Союза МС-13" находился экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова и астронавтов Эндрю Моргана (НАСА) и Луки Пармитано (Европейское космическое агентство).
Специалисты также проверили радиолокационную аппаратуру системы сближения "Курс" на МКС и на корабле "Союз МС-14" перед второй попыткой его стыковки со станцией.
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