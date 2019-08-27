Санкции против "Северного потока - 2" грозят ущербом США - СМИ
09:00 27.08.2019 Источник: Газета.Ru
Возможные санкции против компаний, которые принимали участие в строительстве «Северного потока — 2», могут нанести серьезный ущерб для США. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.
Уточняется, что наибольший урон политика ограничений нанесет нефтяным и газовым проектам США в Мексиканском заливе.
Немецкие журналисты отметили, что американский санкционный законопроект выглядит для Германии как «дерзость».
Кроме того, по мнению газеты, компании, которые принимали участие в «Северном потоке — 2», играют ключевую роль на мировом энергетическом рынке. Также санкции Вашингтона могут побудить покупателей из Европы сократить импорт СПГ из США и увеличить поставки из других стран. Газета.Ru
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