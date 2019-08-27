Оборудование, из-за которого не удалось провести стыковку "Союза" с МКС, было иностранного производства - Рогозин
09:05 27.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Оборудование, из-за которого в субботу не удалось провести стыковку космического корабля «Союз» с МКС, было иностранного производства. Это заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Стыковку этим утром провели успешно.
Сбой в системе стыковки «Курс» помешал на выходных пилотируемому кораблю с роботом Фёдором на борту причалить к МКС. Аппаратура на модуле космической станции, отказавшая при первой попытки стыковки, была не российская, и к тому же старая, сообщил Дмитрий Рогозин. По поручению главы Роскосмоса создадут специальную комиссию. Она оценит состояние МКС, всех её блоков и агрегатов. Заявления чиновника информагентства с пометкой Молния распространили вскоре после успешной стыковки. Её провели в начале седьмого утра. Рогозин также обещал, что стыковочное оборудование за неделю отремонтируют. Таким образом, человекоподобный робот со второй попытки попал на станцию. Он в твиттере извинился за задержку: «Застрял в пробке. Готов к продолжению работы». В Роскосмосе ранее рапортовали, что робот Фёдор многофункционален. Он умеет, в том числе, работать дрелью и пинцетом. Перед стартом в четверг робот повторил знаменитые слова первого космонавта планеты Юрия Гагарина, сказав: «Поехали, поехали!».
На МКС робот проведёт 10 дней в качестве искусственного космонавта. За это время он должен под наблюдением командира экипажа МКС Александра Скворцова передать на Землю телеметрическую информацию и параметры полета и отработать действия для дальнейшей работы в открытом космосе. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:20 27.08.2019
- Число россиян с сахарным диабетом увеличилось на 23% за пять лет
- 10:05 27.08.2019
- Испанские СМИ отметили правильный образ жизни Путина
- 10:00 27.08.2019
- Зависимость США от поставок редкоземельных металлов из Китая беспокоит Пентагон
- 09:32 27.08.2019
- На Украине сообщили о заходе своего военного корабля в зону учений РФ
- 09:20 27.08.2019
- "Работа в России" будет учитывать опыт волонтерства
- 09:00 27.08.2019
- Санкции против "Северного потока - 2" грозят ущербом США - СМИ
- 08:50 27.08.2019
- Стыковка "Союз МС-14" с роботом "Федором" и МКС прошла успешно - ЦУП
- 08:30 27.08.2019
- Австралийского писателя задержанного в КНР обвинили в шпионаже - СМИ
- 08:10 27.08.2019
- Ситуация с пожарами в лесах Амазонии под контролем властей - Минобороны Бразилии
- 07:50 27.08.2019
- Сенатор США Рон Джонсон заявил, что ему отказали в российской визе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать