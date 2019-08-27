"Работа в России" будет учитывать опыт волонтерства

09:20 Источник: Российская газета

Опыт волонтерской деятельности будет учитываться при размещении резюме на портале "Работе в России". Об этом рассказали "РГ" в Роструде.

"Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя. Поэтому планируется интегрировать систему "Добровольцы России" с нашим порталом "Работа в России", - сказал замглавы ведомства Денис Васильев.



Он уточнил, что в следующем году у пользователей сайта "Работы в России" появится возможность при размещении резюме сообщить о своем волонтерском опыте, и в резюме появится соответствующая отметка.