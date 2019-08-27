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НОВОСТИ

На Украине сообщили о заходе своего военного корабля в зону учений РФ

09:32 27.08.2019 Источник: Lenta.ru

Малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины входил в зону российских военных учений в Черном море. Об этом в интервью телеканалу UA.TV рассказал заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

По словам военного, судно имело право находиться в закрытой зоне, поскольку является военным объектом. Он добавил, что корабль зашел в район учений, потому что там не было никакой деятельности, однако наблюдалось интенсивное судоходство.

Рыженко пояснил, что украинский корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit-2019 в Грузии, и его все время сопровождал какой-либо российский корабль. «Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации», — отметил он.  Lenta.Ru

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