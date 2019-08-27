Зависимость США от поставок редкоземельных металлов из Китая беспокоит Пентагон

10:00 Источник: Эхо Москвы

В Пентагоне обеспокоены зависимостью США от поставок редкоземельных металлов из Китая/ Это сообщила заместитель министра обороны Эллен Лорд. На Китай приходится 80% редкоземельных элементов, которые покупают Соединенные Штаты, в том числе, для военной промышленности. В Пекине предупредили, что из-за торговой войны с США поставки могут прекратить. Эхо Москвы