Зависимость США от поставок редкоземельных металлов из Китая беспокоит Пентагон
10:00 27.08.2019 Источник: Эхо Москвы
В Пентагоне обеспокоены зависимостью США от поставок редкоземельных металлов из Китая/ Это сообщила заместитель министра обороны Эллен Лорд. На Китай приходится 80% редкоземельных элементов, которые покупают Соединенные Штаты, в том числе, для военной промышленности. В Пекине предупредили, что из-за торговой войны с США поставки могут прекратить. Эхо Москвы
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