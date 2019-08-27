Испанские СМИ отметили правильный образ жизни Путина
10:05 27.08.2019 Источник: Известия
Оставаться всегда в форме президенту России Владимиру Путину помогают долгий сон, правильное питание, занятия спортом и отказ от алкоголя. Об этом в понедельник, 26 августа, пишет испанская газета El Mundo.
Журналисты отмечают, что в свои 66 лет российский лидер выглядит лучше, чем 10 лет назад. Один из секретов, как полагают авторы материала, заключается в том, что «самый спортивный президент, которого когда-либо видел Кремль» — страстный поклонник хоккея, обладатель восьмого дана по дзюдо, любитель плавания и пеших прогулок.
«В отличие от большинства россиян своего возраста, Путин не употребляет алкоголя», — говорится в материале.
Отмечается, что также не последнюю роль во внешнем облике президента России играет его манера стильно и со вкусом одеваться. Известия
НОВОСТИ
- 10:20 27.08.2019
- Число россиян с сахарным диабетом увеличилось на 23% за пять лет
- 10:00 27.08.2019
- Зависимость США от поставок редкоземельных металлов из Китая беспокоит Пентагон
- 09:32 27.08.2019
- На Украине сообщили о заходе своего военного корабля в зону учений РФ
- 09:20 27.08.2019
- "Работа в России" будет учитывать опыт волонтерства
- 09:05 27.08.2019
- Оборудование, из-за которого не удалось провести стыковку "Союза" с МКС, было иностранного производства - Рогозин
- 09:00 27.08.2019
- Санкции против "Северного потока - 2" грозят ущербом США - СМИ
- 08:50 27.08.2019
- Стыковка "Союз МС-14" с роботом "Федором" и МКС прошла успешно - ЦУП
- 08:30 27.08.2019
- Австралийского писателя задержанного в КНР обвинили в шпионаже - СМИ
- 08:10 27.08.2019
- Ситуация с пожарами в лесах Амазонии под контролем властей - Минобороны Бразилии
- 07:50 27.08.2019
- Сенатор США Рон Джонсон заявил, что ему отказали в российской визе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать