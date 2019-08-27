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НОВОСТИ

Число россиян с сахарным диабетом увеличилось на 23% за пять лет

10:20 27.08.2019

В России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился RT.

Так, в 2013 году в России проживали 3,9 млн человек с сахарным диабетом. По итогам 2018 года их насчитывалось 4,8 млн человек. 

В прошлом году регионом с самым высоким уровнем заболеваемости сахарным диабетом стала Псковская область, где на 100 тыс. населения пришлось 4,8 тыс. случаев этого заболевания. 

Также высокий уровень заболеваемости отмечен в Тульской и Ивановской областях (по 4,5 тыс. случаев на 100 тыс. населения), в Карелии (4,4 тыс.) и Орловской области (4,3 тыс.). 

Меньше всего заболевших проживали в Дагестане — 1,1 тыс. случаев сахарного диабета на 100 тыс. населения.

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