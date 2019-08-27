Число россиян с сахарным диабетом увеличилось на 23% за пять лет
10:20 27.08.2019
В России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился RT.
Так, в 2013 году в России проживали 3,9 млн человек с сахарным диабетом. По итогам 2018 года их насчитывалось 4,8 млн человек.
В прошлом году регионом с самым высоким уровнем заболеваемости сахарным диабетом стала Псковская область, где на 100 тыс. населения пришлось 4,8 тыс. случаев этого заболевания.
Также высокий уровень заболеваемости отмечен в Тульской и Ивановской областях (по 4,5 тыс. случаев на 100 тыс. населения), в Карелии (4,4 тыс.) и Орловской области (4,3 тыс.).
Меньше всего заболевших проживали в Дагестане — 1,1 тыс. случаев сахарного диабета на 100 тыс. населения.
НОВОСТИ
- 11:32 27.08.2019
- Сенатор США Джонсон находится в ответном российском стоп-листе, о чем давно знал - МИД РФ
- 11:20 27.08.2019
- ГИБДД не будет штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема
- 11:05 27.08.2019
- Робот "Федор" извинился за то, что долго добирался до МКС
- 11:00 27.08.2019
- МКБ и "Веста" объединили усилия в продвижении банковских продуктов для малого и среднего бизнеса
- 10:32 27.08.2019
- Самую большую в мире яхту отдадут ученым
- 10:05 27.08.2019
- Испанские СМИ отметили правильный образ жизни Путина
- 10:00 27.08.2019
- Зависимость США от поставок редкоземельных металлов из Китая беспокоит Пентагон
- 09:32 27.08.2019
- На Украине сообщили о заходе своего военного корабля в зону учений РФ
- 09:20 27.08.2019
- "Работа в России" будет учитывать опыт волонтерства
- 09:05 27.08.2019
- Оборудование, из-за которого не удалось провести стыковку "Союза" с МКС, было иностранного производства - Рогозин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать