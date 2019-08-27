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НОВОСТИ

Самую большую в мире яхту отдадут ученым

10:32 27.08.2019 Источник: Эхо Москвы

В Румынии спустили на воду самую большую в мире яхту. Она одновременно и самая длинная (в ней более 180 метров), и самая вместительная. По этим показателям судно REV Ocean превосходит яхты арабских шейхов и российского миллиардера Алишера Усманова, которым принадлежала пальма первенства. Как пишет журнал Forbes, суперяхту построили для одного из самых богатых людей Норвегии. Кьелл Инге Рекке разбогател на рыбной ловле и шельфовом бурении. Свою яхту он намерен превратить в научно-исследовательское судно и отдать ученым, которые должны помочь спасти океаны от загрязнения.  Эхо Москвы

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