МКБ и "Веста" объединили усилия в продвижении банковских продуктов для малого и среднего бизнеса

11:00

Московский кредитный банк (МКБ) договорился о сотрудничестве с банком «Веста», который специализируется на обслуживании малого и среднего бизнеса. Как сообщает пресс-служба МКБ, таким образом получили развитие договоренности о стратегическом партнерстве, заключенные 7 июня акционером МКБ и концерна «Россиум» Романом Авдеевым и бенефициаром ГК «Регион» Сергеем Судариковым.



Соглашение между банками предусматривает формирование единого продуктового предложения для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса. Кредитные организации смогут выстроить систему кросс-продаж банковских продуктов и обеспечить синергетический эффект для бизнеса. Предполагается, что в отделениях МКБ клиенты получат доступ к продуктам из линейки «Весты».

Как напомнил заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев, за последний год банк успешно перезапустил работу с малым и средним бизнесом, сформировал обновленную линейку конкурентных продуктов и сервисов, запустил удаленные каналы продаж. «Партнерство с банком «Веста» позволит нам улучшить качество сервиса для клиентов и повысить эффективность за счет консолидации продуктовой и методологической экспертизы», – отметил топ-менеджер.

«Мы давно умеем делать крайне выгодные технологичные продукты для малого и микробизнеса, – подчеркнул председатель правления «Весты» Виктор Жидков. - Партнерство с крупнейшим частным универсальным банком дает нам отличные возможности предложить свой продукт широкому кругу клиентов. Это позволит развивать высокотехнологичную систему кросс-продаж: наши клиенты в свою очередь смогут стать партнерами для крупного бизнеса и эффективно обслуживать его потребности».

Напомним, МКБ входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России, и по данным рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 года входит в топ-3 частных банков по объему активов. Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody's, «BB» от Fitch, «ВВ-» от S&P.

Виталий Барсуков