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Робот "Федор" извинился за то, что долго добирался до МКС

11:05 27.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 Человекоподобный робот "Федор", который находится на пристыковавшемся во вторник утром к Международной космической станции (МКС) корабле "Союз МС-14", извинился за задержку на своем пути к станции.

"Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы", - говорится в сообщении в "Твиттере" робота.

Утром во вторник корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту со второй попытки пристыковался к агрегатному отсеку МКС. Первая попытка стыковки планировалась на 08:31 мск 24 августа, однако она не состоялась. В трансляции НАСА тогда пояснили, что причаливание было прервано из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту МКС.

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