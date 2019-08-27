ГИБДД не будет штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема

11:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ГИБДД отказалась штрафовать Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема. Такой ответ пришёл юристу Максиму Чихунову, просившему привлечь главу государства к ответственности.

Президент России 10 августа приехал в Севастополь на байк-шоу. Глава государства находился за рулём «Урала», за ним сидел временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Развозжаев, а в коляске — глава Крыма Сергей Аксёнов, все они были без шлемов.



Чихунов счёл, что президент нарушил правила дорожного движения. При этом в ГИБДД заявили, что глава государства имел право ехать без шлема. Znak.com передает, что ответ Госавтоинспекции юриста не устроил, и он намерен это решение оспорить, заявив, что ПДД должны соблюдать все. Говорит Москва

