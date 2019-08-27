ГИБДД не будет штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема
11:20 27.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
ГИБДД отказалась штрафовать Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема. Такой ответ пришёл юристу Максиму Чихунову, просившему привлечь главу государства к ответственности.
Президент России 10 августа приехал в Севастополь на байк-шоу. Глава государства находился за рулём «Урала», за ним сидел временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Развозжаев, а в коляске — глава Крыма Сергей Аксёнов, все они были без шлемов.
Чихунов счёл, что президент нарушил правила дорожного движения. При этом в ГИБДД заявили, что глава государства имел право ехать без шлема. Znak.com передает, что ответ Госавтоинспекции юриста не устроил, и он намерен это решение оспорить, заявив, что ПДД должны соблюдать все. Говорит Москва
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