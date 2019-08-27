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Сенатор США Джонсон находится в ответном российском стоп-листе, о чем давно знал - МИД РФ

11:32 27.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский сенатор- республиканец Рон Джонсон не обращался за визой в Россию, он находится в российском стоп-листе. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Это называется "манипуляция информацией". Он в стоп- листе в ответ на включение туда российских представителей, о чем знал давно. За визой не обращался. Но представил все, как будто ему отказано после обращения", - подчеркнули в дипведомстве.

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