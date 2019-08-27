Последнюю группу косаток из "китовой тюрьмы" выпустили в море
12:00 27.08.2019 Источник: RNS
Сегодня, 27 августа, в Охотское море выпустили последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы», следует из сообщения Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
«Сегодня на мысе Перовского 2 косатки и 6 белух из бухты Средняя благополучно выпущены в Охотское море… Таким образом, все 10 косаток из бухты Средняя на сегодняшний день находятся на свободе», — говорится в сообщении.
Косатки были выпущены в естественные условия обитания после проведения необходимых процедур по реадаптации, взятию анализов и установке спутниковых меток. RNS
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