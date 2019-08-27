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Два человека погибли, 8 пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане

12:05 27.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирская "Газель" перевернулась в горах Дагестана, два человека погибли, еще восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс- службе республиканского МВД.

"ДТП произошло около 10 утра недалеко от села Чалда Гергебильского района республики. По предварительным данным, из-за отказа тормозов водитель не справился с управлением и машина опрокинулась", - сообщил собеседник. Авария произошла на 225 километре автодороги Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканский мост.

По его словам, погибли две женщины, еще восемь человек, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы в ближайшую больницу. "В результате аварии погибли два пассажира - женщины 46 и 55 лет. Восемь человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ближайшую больницу. Среди пострадавших двое несовершеннолетних - 8 и 15 лет", - говорится в сообщении ведомства.

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