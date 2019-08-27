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Госсовет Татарстана не поддержит законопроект о памятной дате свержения ордынского ига - СМИ

12:20 27.08.2019 Источник: Коммерсант.ru

Госсовет Татарстана направит в Госдуму отрицательное заключение на инициативу установить день окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году в качестве всероссийской памятной даты. В республике считают, что принятие законопроекта, который уже поддержало правительство РФ, разъединит русских и татар, «вызовет негативные общественно-политические последствия». Некоторые депутаты Татарстана назвали проект «очередной глупостью», имеющей «признаки экстремизма».

Установить новую памятную дату предложили власти Калужской области, объясняя инициативу желанием укрепить «патриотическое сознание граждан».  Коммерсантъ

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