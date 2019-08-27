ПФР готов к переходу на электронные трудовые книжки с января 2020 года

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пенсионный фонд России (ПФР) готов к переходу на электронные трудовые книжки с января 2020 года. Проблем с нововведением в ведомстве не прогнозируют, сообщил во вторник ТАСС зампредседателя правления фонда Сергей Чирков.

"Все технические наработки есть, они будут использоваться. Думаю, что проблем здесь не будет. Мы готовы полностью к этой работе. У нас очень большой опыт работы накоплен в части ведения базы данных о пенсионных правах", - сказал он.

