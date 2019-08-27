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Минобороны исследует возможность посадки самолетов на автомобильные дороги

13:05 27.08.2019 Источник: Эхо Москвы

Министерство обороны проверит возможность посадки самолетов на автомобильные дороги. Учениями, которые продлятся до конца августа, руководит зам.министра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков. В учениях задействованы более 30 тысяч военнослужащих и  гражданский персонал нескольких округов.  Эхо Москвы

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