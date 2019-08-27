Западному доминированию в мире наступает конец - Макрон
13:20 27.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. Об этом во вторник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на совещании послов республики.
"Мы видим конец западной гегемонии в мире, - отметил он. - Обстоятельства меняются". По его словам, "это, в частности, укрепление новых держав". "Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии", - подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 13:05 27.08.2019
- Минобороны исследует возможность посадки самолетов на автомобильные дороги
- 13:00 27.08.2019
- Роспотребнадзор замерит радиационный фон у берегов Белого моря в Карелии
- 12:32 27.08.2019
- ПФР готов к переходу на электронные трудовые книжки с января 2020 года
- 12:20 27.08.2019
- Госсовет Татарстана не поддержит законопроект о памятной дате свержения ордынского ига - СМИ
- 12:05 27.08.2019
- Два человека погибли, 8 пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане
- 12:00 27.08.2019
- Последнюю группу косаток из "китовой тюрьмы" выпустили в море
- 11:32 27.08.2019
- Сенатор США Джонсон находится в ответном российском стоп-листе, о чем давно знал - МИД РФ
- 11:20 27.08.2019
- ГИБДД не будет штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема
- 11:05 27.08.2019
- Робот "Федор" извинился за то, что долго добирался до МКС
- 11:00 27.08.2019
- МКБ и "Веста" объединили усилия в продвижении банковских продуктов для малого и среднего бизнеса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать