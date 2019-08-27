Западному доминированию в мире наступает конец - Макрон

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. Об этом во вторник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на совещании послов республики.

"Мы видим конец западной гегемонии в мире, - отметил он. - Обстоятельства меняются". По его словам, "это, в частности, укрепление новых держав". "Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии", - подчеркнул он.

