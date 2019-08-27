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Начался второй этап поставок комплексов С-400 в Турцию - ТВ

14:00 27.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транспортный самолет с элементами второго дивизиона российских ЗРС С-400 приземлился в Анкаре. Об этом во вторник сообщил телеканал Эн-ти-ви.

Самолет совершил посадку на авиабазе Мюртед в турецкой столице.

Таким образом, начался второй этап поставок С-400 в Турцию.

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