ГП просит возбудить уголовное дело в отношении сотрудников СИЗО "Кресты"

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратура РФ поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СИЗО "Кресты" после избиения заключенного. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения. Генеральная прокуратура поставила вопрос и об уголовном преследовании должностных лиц СИЗО-1, в чьих действиях мои коллеги усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказал он, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

