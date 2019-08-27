ГП просит возбудить уголовное дело в отношении сотрудников СИЗО "Кресты"
14:12 27.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генпрокуратура РФ поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СИЗО "Кресты" после избиения заключенного. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
"В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения. Генеральная прокуратура поставила вопрос и об уголовном преследовании должностных лиц СИЗО-1, в чьих действиях мои коллеги усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказал он, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".
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