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Торговая война не остановила рост инвестиций США в Китай - FT

14:32 27.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инвестиции американских компаний в Китай продолжают расти, несмотря на торговые противоречия между двумя странами. Об этом во вторник сообщила газета "Файнэншл таймс" со ссылкой на исследование Rhodium Group.

По ее сведениям, компании США инвестировали за первое полугодие 2019 года порядка 6,8 млрд долларов, что на 1,5% больше показателей за аналогичные периоды предыдущих двух лет. Большая часть этой суммы приходится на проекты, создаваемые с нуля, такие как завод Tesla в Шанхае. При этом отмечается некоторый спад в секторе информационных технологий.

Как отмечает издание, результаты исследования разнятся с данными Министерства коммерции КНР, согласно которым прямые инвестиции США снизились в первой половине этого года на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом, как подчеркивает газета, исследование Rhodium Group учитывает большее количество проектов.

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