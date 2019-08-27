Патрушев выразил обеспокоенность планами США по размещению ракет средней и меньшей дальности в АТР
15:00 27.08.2019 Источник: Интерфакс
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Куала-Лумпуре российско-малайзийские консультации по безопасности.
"Обсуждалась ... ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Патрушев выразил обеспокоенность планами США по размещению ракет средней и меньшей дальности в АТР", - сказано в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник.
"Отдельное внимание уделено обстановке вокруг расследования причин крушения рейса МН17 Малайзийских авиалиний в небе над Украиной. Российская сторона согласилась с критикой премьер-министра Махатхира Мохамада в адрес деятельности Совместной следственной группы за ее политизированный характер, необоснованные и поспешные обвинения", - сказано в сообщении.
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