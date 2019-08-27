ФСИН решила не покупать электрошокеры

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ФСИН отказалась от закупки электрошокеров. Ранее ведомство планировало приобрести в текущем году тысячу таких устройств.

Как сообщил «Говорит Москва» замдиректора ФСИН Валерий Максименко, за прошлый год сотрудники ведомства применяли электрошокеры 42 раза.



«Стояло в плане закупок приобретение тысячи электрошокеров. Проведя анализ количества шокеров, установили, что их всего около 7 тыс. единиц по всем территориям. Я пришёл к выводу, что нецелесообразно их докупать, потому что применение за прошлый год составило 42 раза. 42 раза были нападения на сотрудников, когда использовались эти спецсредства. Все случаи зафиксированы документально, о них доложено в прокуратуру.



Зачем ещё тысяча? Я вышел с предложением, 11 млн. рублей, которые на электрошокеры должны были потратить, перераспределить на закупку переносных видеорегистраторов».



Ранее стало известно о тендере на закупку шокеров Росгвардией. Ведомство намерено приобрести 430 пистолетов-шокеров «Шторм» общей стоимостью 3 741 000 руб. Говорит Москва

