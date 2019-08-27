В Генпрокуратуре считают, что в большинстве авиаинцидентов в РФ виноваты экипажи

15:32 Источник: Интерфакс

Неправильные действия членов экипажей являются причиной большинства авиапроисшествий в РФ, заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Причиной большинства авиационных происшествий являются действия членов экипажей воздушных судов", - сказал Куренной в видеоканале "Эфир" во вторник.



Говоря о статистике, он отметил: "В первом полугодии 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество авиапроисшествий снизилось с 17 до 13". "Количество погибших при этом остается высоким", - подчеркнул представитель ведомства.

