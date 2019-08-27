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НОВОСТИ

Владимир Ефимов рассказал о росте поступлений в соцфонды от работодателей Москвы

15:20 27.08.2019

Страховые взносы в социальные фонды от организаций Москвы за период с января по июнь 2019 года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Он отметил, что все работодатели столицы делают отчисления в Фонды за своих сотрудников. «Рост поступлений – результат планомерной стратегии по сокращению количества серых зарплатных схем в Москве», - подчеркнул вице-мэр столицы Владимир Ефимов. Он назвал общую сумму, которая отправлена на счета социальных фондов от московских организаций: «Московские организации перечислили в первом полугодии 2019 года в социальные фонды 789,9 млрд рублей страховых взносов». Как рассказал руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов, Пенсионный фонд РФ получил от работодателей Москвы за своих сотрудников 606,6 млрд рублей только за первое полугодие 2019 года. В Фонд социального страхования отправлено 28,1 млрд рублей, Фонд обязательного медицинского страхования получил от столичных работодателей 155,2 млрд рублей.

Также вице-мэр Владимир Ефимов отметил рост численности занятых в Москве – на 1% за первые пять месяцев 2019 года.

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