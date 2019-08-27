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Собянин рассказал о планах продления Коммунарской ветки метро в Троицк

15:55 27.08.2019

Коммунарская линия метрополитена после ее продления до Троицка, будет дублировать южные направления Сокольнической и Калужско-Рижской веток, что позволит разгрузить их. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, решение об этом было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии. Согласно информации чиновника, линия протяженностью 14,6 км будет проложена вдоль Калужского шоссе от станции «Столбово» (пересадочная с действующей станцией «Коммунарка» Сокольнической линии метро) до Троицка. Пока планируют открыть шесть станций, сейчас их рабочие названия такие: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десеновское», «Ватутинки» и «Троицк».
По словам градоначальника, на всем протяжении участка метро до Троицка линия будет проходить под землей, за исключением отрезка от «Сосенок» до «Десеновское».
«Впереди – общественное обсуждение проекта, взвешивание всех плюсов и минусов, выбор окончательного варианта прохождения трассы метро. Приглашаю заинтересованных москвичей высказывать свое мнение», - написал Собянин.

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