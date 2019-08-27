Зеленский определился с кандидатурой премьера - СМИ
16:00 27.08.2019 Источник: RNS
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить на пост премьер-министра замглавы офиса главы государства Алексея Гончарука, передает «Украинская правда» со ссылкой на источники.
При этом, по словам собеседников издания, 28 августа Зеленский и руководство офиса президента проведут собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.
«Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность. Так воспринимает общество», — сказал один из источников.
Гончарук — замглавы офиса Зеленского. Имеет юридическое образование. Был внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко, работал советником первого вице-премьера Степана Кубива, а с 2015 года возглавил офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз. RNS
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