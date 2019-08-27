Половина работодателей не готовы повысить заплату сотрудникам высокой квалификации - опрос

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина опрошенных российских работодателей не готовы предложить кандидату с высокой квалификацией повышенную заработную плату либо более высокую должность. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников "Работа.ру", которое распространено во вторник.

"Половина опрошенных работодателей принимают на работу специалистов с более высокой квалификацией, но не предлагает им зарплату или должность выше, чем это изначально предполагалось в вакансии. 30% работодателей готовы предложить таким соискателям более высокую зарплату и должность или создать для них новые рабочие места", - говорится в исследовании.



Согласно исследованию портала по трудоустройству, большинство работодателей (93%) сталкивались с кандидатами, чьи навыки превосходили требования, заявленные в вакансии. Аналитики выяснили, что 11% работодателей отказывают таким кандидатам, 3% готовы предложить более высокую зарплату, но без повышения будущего работника в должности.

